Ucraina, ultimo treno per l’Occidente. L’appello di Blinken (Di giovedì 20 gennaio 2022) La guerra che incombe sull’Ucraina riguarda tutti. Non è una crisi regionale, ma una sfida di Vladimir Putin all’Occidente. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken chiarisce la posta in gioco da Berlino. Dove John Kennedy ha lanciato un anatema contro l’oppressione sovietica, dove Ronald Reagan ha chiesto a Gorbacev di buttare giù il muro, oggi il capo della diplomazia di Joe Biden rinnova L’appello. “Questa crisi non riguarda solo le armi o la sovranità Ucraina. Riguarda il rigetto della Russsia dell’ordine post-Guerra Fredda in Europa. È uno scontro più grande di due Paesi, è globale e richiede attenzione, e azione”. Ospite del German Marshall Fund insieme alla sottosegretaria ed ex presidente del think tank Karen Donfried, Blinken chiama a rapporto gli alleati europei. Lo fa ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 gennaio 2022) La guerra che incombe sull’riguarda tutti. Non è una crisi regionale, ma una sfida di Vladimir Putin al. Il segretario di Stato Usa Antonychiarisce la posta in gioco da Berlino. Dove John Kennedy ha lanciato un anatema contro l’oppressione sovietica, dove Ronald Reagan ha chiesto a Gorbacev di buttare giù il muro, oggi il capo della diplomazia di Joe Biden rinnova. “Questa crisi non riguarda solo le armi o la sovranità. Riguarda il rigetto della Russsia dell’ordine post-Guerra Fredda in Europa. È uno scontro più grande di due Paesi, è globale e richiede attenzione, e azione”. Ospite del German Marshall Fund insieme alla sottosegretaria ed ex presidente del think tank Karen Donfried,chiama a rapporto gli alleati europei. Lo fa ...

