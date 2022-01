Tommaso Zorzi contro Soleil: “Se fosse stata con me al GF Vip mi avrebbero espulso” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tommaso Zorzi è tornato a dire la sua sulla nuova edizione del GF Vip. Dopo aver criticato le uscite infelici di Katia Ricciarelli e la soap opera Chimica Artistica: Non è un Game, il vincitore della scorsa edizione ha detto la sua su Soleil Sorge. In un’intervista rilasciata durante il format Instagram A Casa Mia, Tommaso Zorzi ha dichiarato che se si fosse trovato al GF con Soleil, probabilmente si sarebbe fatto squalificare. “La cosa che più mi preoccupava era trovarmi davanti ad una Soleil. Perché io sono sicuro che… diciamo che la diplomazia non mi appartiene. Quindi se fossi stato con lei… non ce l’avrei potuta fare. Perché è importante anche quello. Cioè, oltre a come sei tu è importante chi ti mettono insieme in gioco. Perché se veramente ci ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 gennaio 2022)è tornato a dire la sua sulla nuova edizione del GF Vip. Dopo aver criticato le uscite infelici di Katia Ricciarelli e la soap opera Chimica Artistica: Non è un Game, il vincitore della scorsa edizione ha detto la sua suSorge. In un’intervista rilasciata durante il format Instagram A Casa Mia,ha dichiarato che se sitrovato al GF con, probabilmente si sarebbe fatto squalificare. “La cosa che più mi preoccupava era trovarmi davanti ad una. Perché io sono sicuro che… diciamo che la diplomazia non mi appartiene. Quindi se fossi stato con lei… non ce l’avrei potuta fare. Perché è importante anche quello. Cioè, oltre a come sei tu è importante chi ti mettono insieme in gioco. Perché se veramente ci ...

