Sudan | protesta a Khartoum contro le uccisioni dopo il colpo di Stato

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Alcuni manifestanti si sono radunati a, in, e hannotol'uccisione di decine di persone in una repressione avvenutaildi. Le proteste sono state le ...

Alcuni manifestanti si sono radunati a Khartoum, in, e hanno protestato contro l'uccisione di decine di persone in una repressione avvenuta dopo il colpo di Stato. Le proteste sono state le ultime avvenute dopo il golpe del 25 ottobre, guidato .... L'Unione Europea alza i toni contro i militari In una dichiarazione rilasciata dall'Alto ... Le Forze della Libertà e del Cambiamento " una delle organizzazioni civili dietro la" hanno ...Alcuni manifestanti si sono radunati a Khartoum, in Sudan, e hanno protestato contro l'uccisione di decine di persone in una repressione ...Il Sudan scivola verso una dittatura militare sempre più brutale e sanguinaria ma la popolazione non si arrende e prosegue le proteste mai cessate dal golpe del 25 ottobre. I comitati popolari e varie ...