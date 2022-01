Sinner al terzo turno degli Australian Open battuto in tre set Johnson

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Non trova troppi ostacoli sulla strada per il, Jannik. L’altoatesino liquida Stevecon un agevole 6-2, 6-4, 6-3 e raggiunge ai sedicesimi di finale il giapponese Taro Daniel, che nella mattina haAndy Murray.avanti senza sudare troppo controAlla sua seconda presenza al secondodell’Happy Slamappare molto più flemmatico di unche già tre volte aveva giocato un secondoa Melbourne. Fin dai primi scambi il baffuto statunitense appare infatti più incordato della sua Yonex. Mentrenon ha problemi a uscire dallo scambio, spesso ...

Jannikè alturno degli Australian Open. L'allievo di Riccardo Piatti supera il numero 104 al mondo 6 - 2 6 - 4 6 - 3 in un'ora e 41' e prosegue la sua corsa nel primo Slam della stagione. Ha ...Anche Felix Auger - Aliassime ci ha messo più del dovuto per accedere alturno: lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ha venduto carissima la pelle, piegandosi solo ...riuscì a battere: a ...BOLZANO. Jannik Sinner batte agevolmente in tre set l’americano Steve Johnson e conquista il terzo turno agli Australian Open. L’altoatesino, numero 10 al mondo e 11ma testa di serie del torneo, si è ...Jannik Sinner si qualifica per il terzo turno degli Australian Open 2022 con assoluto agio. L'altoatesino, numero 10 del mondo e 2 d'Italia, sconfigge con un perentorio 6-2 6-4 6-3 l'americano Steve J ...