Sciopero trasporti | 25 febbraio di fuoco | stop a bus e metro per 24 ore

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il 25 febbraio nel trasporto pubblico locale. A proclamarlo i sin… - Giordan48430646 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il 25 febbraio nel trasporto pubblico locale. A proclamarlo i sindacati… - mikagriffy : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il 25 febbraio nel trasporto pubblico locale. A proclamarlo i sindacati… - OttobreInfo : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il 25 febbraio nel trasporto pubblico locale. A proclamarlo i sindacati… - horottoilvetro : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il 25 febbraio nel trasporto pubblico locale. A proclamarlo i sindacati… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero trasporti

Adnkronos

Lunga fila di auto a Bucarest , capitale della Romania , per lodei mezzi di superficie della città. I lavoratori della compagnia deipubblici (STB) hanno incrociato le braccia per protestare contro il mancato aumento salariale. Per i sindacati ...Le segreterie regionali Piemonte dei sindacati FILT, FIT, UILT, UGL e FAST hanno proclamato unodel personale di Rete Ferroviaria Italiana addetto alla circolazione, dalle ore 9 alle 17 di domani, venerdì 21 gennaio 2022 . Non sono previste modifiche al programma di circolazione delle ...Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl proclamano 24 ore di astensione dal lavoro reclamando rinnovo del contratto e migliori condizioni lavorative ...“Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25 febbraio nel trasporto pubblico locale”, quando si fermeranno bus e metro. A proclamarlo unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl, ...