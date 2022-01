Santoro su Berlusconi Capo dello Stato: 'E' semplicemente inadatto a ricoprire quel ruolo' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Michele Santoro è fra i più navigati e più critici del sistema politico italiano, ne conosce vizi e virtù e non si sottrae di commentare, in maniera netta e precisa come suo solito, i movimenti dei ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 gennaio 2022) Micheleè fra i più navigati e più critici del sistema politico italiano, ne conosce vizi e virtù e non si sottrae di commentare, in maniera netta e precisa come suo solito, i movimenti dei ...

Advertising

nicolaebasta : RT @Misurelli77: Ruby ter,rinviato al 16 febbraio il processo Berlusconi(quando sarà Capo dello Stato???) Per non dimenticare le cene 'ele… - BCarazzolo : RT @Misurelli77: Ruby ter,rinviato al 16 febbraio il processo Berlusconi(quando sarà Capo dello Stato???) Per non dimenticare le cene 'ele… - globalistIT : - DiInvisibile : RT @Mb_yk01_92_850_: La replica pacata ed elegante di Enzo Biagi all'allora presidente del consiglio #berlusconi , che, come in una dittatu… - bad_montax : RT @Misurelli77: Ruby ter,rinviato al 16 febbraio il processo Berlusconi(quando sarà Capo dello Stato???) Per non dimenticare le cene 'ele… -