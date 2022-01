Ruby ter, Berlusconi assolto a Siena. I giudici: “Il pianista Mariani mentì per amicizia non per soldi” (Di giovedì 20 gennaio 2022) A tre mesi esatti dal verdetto di assoluzione sono arrivate le motivazioni dei giudici di Siena che lo scorso 21 ottobre hanno assolto Silvo Berlusconi e il pianista Danilo Mariani dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nell’ambito di uno dei filoni del caso Ruby. Mariani, la cui posizione per falsa testimonianza era stata stralciata, era stato condannato invece a 2 anni per le bugie dette agli inquirenti. Menzogne non perché pagato dal’ex premier, secondo i magistrati toscani, ma perché amico del leader di Forza Italia in virtù di un rapporto lavorativo esistente da anni. Mariani infatti era stipendiato da Berlusconi anni prima per il suo lavoro di pianista. “Anche là dove si assuma”, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) A tre mesi esatti dal verdetto di assoluzione sono arrivate le motivazioni deidiche lo scorso 21 ottobre hannoSilvoe ilDanilodall’accusa di corruzione in atti giudiziari nell’ambito di uno dei filoni del caso, la cui posizione per falsa testimonianza era stata stralciata, era stato condannato invece a 2 anni per le bugie dette agli inquirenti. Menzogne non perché pagato dal’ex premier, secondo i magistrati toscani, ma perché amico del leader di Forza Italia in virtù di un rapporto lavorativo esistente da anni.infatti era stipendiato daanni prima per il suo lavoro di. “Anche là dove si assuma”, come ...

TgLa7 : #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale - Agenzia_Ansa : Ruby ter, il processo a Berlusconi è stato rinviato al 16 febbraio. La richiesta è arrivata dalla difesa del leader… - VauroSenesi : #Berlusconi, processo #Ruby ter rinviato per le elezioni al #Quirinale... La mia nuova vignetta, oggi in edicola co… - fattoquotidiano : Ruby ter, Berlusconi assolto a Siena. I giudici: “Il pianista Mariani mentì per amicizia non per soldi” - gp2611 : Rassegna stampa di oggi. Primo titolo :Silvio Berlusconi conferma la propria candidatura per il colle. Secondo tit… -