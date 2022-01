Rubavano numero di telefono e indirizzo a migliaia di persone ignare | interviene la Finanza

Ultime Notizie dalla rete : Rubavano numero

BergamoNews.it

... coordinati l IV Dipartimento della Procura di Milano, hanno sgominato un'organizzazione in possesso di migliaia di generalità, comprensive deldi telefono e dell'indirizzo di residenza, di ...Migliaia di generalità comprensive deldi telefono e dell'indirizzo di residenza di clienti 'selezionati' tra gli acquirenti di opere d'arte e numismatica di rinomate aziende del settore, ...Dopo aver rubato dati personali di consumatori, si spacciavano per agenti della “Treccani” per vendere i loro prodotti. Lo hanno scoperto i finanzieri del ...Edenlandia come rifornimento per cioccolata e patatine. Alcuni ladri hanno preso di mira il famoso parco giochi cittadino sito a Fuorigrotta e nonostante le guardie entrano in notte per compiere alcun ...