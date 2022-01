Riscontrati problemi WindTre il 20 gennaio: la rete non funziona a tutti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si registrano problemi WindTre oggi 20 gennaio, stando almeno alle segnalazioni che sono state raccolte negli ultimi minuti. Vi dico subito che, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci siano ancora i presupposti per parlare di un vero e proprio down, visto che le segnalazioni sono tutto sommato abbastanza limitate. Tuttavia, è altrettanto vero che la rete non funziona a parte dei clienti, con il disservizio che a quanto pare ha preso piede poco dopo le 9 di questo giovedì. Cosa sappiamo sui problemi WindTre del 20 gennaio: la rete non funziona in alcune aree Allo stato attuale, ritengo che si tratti di una situazione differente rispetto a quella che abbiamo preso in esame a dicembre sul nostro ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si registranooggi 20, stando almeno alle segnalazioni che sono state raccolte negli ultimi minuti. Vi dico subito che, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci siano ancora i presupposti per parlare di un vero e proprio down, visto che le segnalazioni sono tutto sommato abbastanza limitate. Tuttavia, è altrettanto vero che lanona parte dei clienti, con il disservizio che a quanto pare ha preso piede poco dopo le 9 di questo giovedì. Cosa sappiamo suidel 20: lanonin alcune aree Allo stato attuale, ritengo che si tratti di una situazione differente rispetto a quella che abbiamo preso in esame a dicembre sul nostro ...

Riscontrati problemi WindTre il 20 gennaio: la rete non funziona a tutti

