Radio Padania si leva la camicia verde e diventa Radio Libertà (Di giovedì 20 gennaio 2022) Se cade l'ultimo baluardo padano Il Giornale, pagina 11, di Giannino Della Frattina. E così se ne va anche uno degli ultimi brandelli del sogno secessionista della Lega di Umberto Bossi che aveva infiammato i suoi primi seguaci pronti a dar fuoco al Tricolore e ad alzare il muro anti terroni a Bologna. Perché dopo il pensionamento del Capo, la messa ai margini dei colonnelli, le epurazioni nei simboli e nelle liste dei candidati alle elezioni, ora tocca anche a un monumento del leghismo duro e puro come quella Radio Padania nata, da un'idea di Davide Caparini allora amministratore delegato di Editoriale Nord di Milano. E allora dopo 25 anni dall'inizio delle trasmissioni come voce dell'allora Lega Nord ed essere diventata Rpl, Radio Padania da oggi acquisirà la più ...

GramsciAG : RT @ilvocio: Il nuovo nome di Radio Padania è Radio Libertà. Come se Radio Maria diventasse Radio Satana. Lucillola @LucillaMasini #22genn… - mazzettam : @baccodough @CarloStagnaro @AndreaRoventini @fattoquotidiano Se fosse andato a Radio Padania a parlar bene dei meri… - LucillaMasini : RT @ilvocio: Il nuovo nome di Radio Padania è Radio Libertà. Come se Radio Maria diventasse Radio Satana. Lucillola @LucillaMasini #22genn… - ilvocio : Il nuovo nome di Radio Padania è Radio Libertà. Come se Radio Maria diventasse Radio Satana. Lucillola… - DavideDavidec : @DErricoSergio @Luca_Gualtieri1 Ha detto una banalità, smentita dai dati seri (non quelli presi su Radio Padania).… -