Pasquale Bruno: «Bonucci è il simulatore per eccellenza. In Italia fa quello che vuole»

Sul Corriere della Sera un'intervista a Pasquale Bruno, ex difensore di Lecce, Como e Juve, bandiera del Torino, detto, ai suoi tempi, "O' Animale". Gli viene chiesto un parere sugli arbitri e sulle polemiche che spesso avvolgono il loro lavoro. I cattivi insegnamenti, dice, spesso vengono dall'alto. «Prendete Mourinho: la Roma è settima e lui dà la colpa agli arbitri. Ma si può? E ora, se il Milan non vince lo scudetto, ha senso dare la responsabilità a Serra? Ha sbagliato, va bene, però c'è un limite a tutto. Meno male che Pioli ha avuto buon senso». In Scozia, dove ha giocato, è tutta un'altra storia. «Li adoro, hanno un'altra testa: niente chiacchiere e polemiche, semmai un bel tackle duro. quello è calcio, guai a chi simula». In Italia, invece, di simulatori ce ne sono parecchi.

