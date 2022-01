Napoli. “Sono stanco di aspettare”, picchia infermiere e sfascia reparto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ancora un’aggressione al personale sanitario negli ospedali napoletani. Questa volta è toccato ad un infermiere del Pronto soccorso del Vecchio Pellegrini. Napoli, infermiere picchiato da un paziente Un paziente, giunto al pronto soccorso per un forte stato d’ansia, quindi in codice verde, ha aggredito prima verbalmente l’infermiere per poi passare alle mani perché si era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ancora un’aggressione al personale sanitario negli ospedali napoletani. Questa volta è toccato ad undel Pronto soccorso del Vecchio Pellegrini.to da un paziente Un paziente, giunto al pronto soccorso per un forte stato d’ansia, quindi in codice verde, ha aggredito prima verbalmente l’per poi passare alle mani perché si era L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

