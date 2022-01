LIVE Sinner-Johnson, Australian Open 2022 in DIRETTA: Kovinic batte Raducane al terzo set! Tra poco tocca all’azzurro (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 Il primo incontro invece è dolce perché coincide con la prima vittoria in un Masters 1000 ovvero al primo turno degli Internazionali d’Italia del 2019 con la vittoria dell’altoatesino in tre set con il punteggio di 1-6 6-1 7-5. 12.02 terzo confronto tra i due giocatori con l’azzurro avanti 2-0: l’ultimo incrocio è avvenuto ai quarti di finale dell’ATP 500 di Washington dello scorso anno, dove a vincere fu Sinner in due set con un netto 6-4 6-2. 12.00 Danka Kovinic batte Emma Raducanu 6-4 4-6 6-3 in due ore e trentotto minuti e vola al terzo turno. Con un po’ di ritardo tra poco comincerà finalmente la sfida tra Jannik Sinner e Steve Johnson. 11.07 Danka ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04 Il primo incontro invece è dolce perché coincide con la prima vittoria in un Masters 1000 ovvero al primo turno degli Internazionali d’Italia del 2019 con la vittoria dell’altoatesino in tre set con il punteggio di 1-6 6-1 7-5. 12.02confronto tra i due giocatori con l’azzurro avanti 2-0: l’ultimo incrocio è avvenuto ai quarti di finale dell’ATP 500 di Washington dello scorso anno, dove a vincere fuin due set con un netto 6-4 6-2. 12.00 DankaEmma Raducanu 6-4 4-6 6-3 in due ore e trentotto minuti e vola alturno. Con un po’ di ritardo tracomincerà finalmente la sfida tra Jannike Steve. 11.07 Danka ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Jannik Sinner scende in campo contro Steve Johnson per il terzo confronto di… - zazoomblog : LIVE Sinner-Johnson Australian Open 2022 in DIRETTA: Kovinic e Raducanu al terzo set! A seguire l’azzurro -… - MarcoBe55844347 : I risultati live dei tennisti italiani nella quarta giornata degli #AustralianOpen ?? ? #Sinner non scenderà in camp… - Ubitennis : Australian Open 2022: Day 4 LIVE, fuori Muguruza e Kontaveit, in mattinata Medvedev e Sinner - zazoomblog : LIVE – Sinner-Johnson secondo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Johnson #secondo #turno -