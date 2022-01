La truffa con Harry e Meghan per vendere Bitcoin (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una vera e propria truffa al cubo. Sia perché sono state utilizzate delle dichiarazioni mai rilasciate, sia perché sono stati utilizzati dei marchi di siti di news in maniera fraudolenta (come BBC, Daily Mail, Sun, Forbes, Good Morning Britain e The Guardian), sia perché i contenuti di quegli articoli sugli investimenti in Bitcoin non coincidono con quanto accade, invece, nella realtà. L’immagine di Harry e Meghan è stata utilizzata in più occasioni per promuovere truffe che promettono facili guadagni attraverso investimenti in Bitcoin. L’autorità britannica competente ha segnalato il fenomeno e ha anche ricordato come, negli ultimi anni, le segnalazioni di queste truffe siano aumentate in maniera esponenziale, del 400%. LEGGI ANCHE > Perché non bisogna cliccare sul link «Facebook consente agli ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una vera e propriaal cubo. Sia perché sono state utilizzate delle dichiarazioni mai rilasciate, sia perché sono stati utilizzati dei marchi di siti di news in maniera fraudolenta (come BBC, Daily Mail, Sun, Forbes, Good Morning Britain e The Guardian), sia perché i contenuti di quegli articoli sugli investimenti innon coincidono con quanto accade, invece, nella realtà. L’immagine diè stata utilizzata in più occasioni per promuovere truffe che promettono facili guadagni attraverso investimenti in. L’autorità britannica competente ha segnalato il fenomeno e ha anche ricordato come, negli ultimi anni, le segnalazioni di queste truffe siano aumentate in maniera esponenziale, del 400%. LEGGI ANCHE > Perché non bisogna cliccare sul link «Facebook consente agli ...

Advertising

Agenzia_Entrate : Attenzione! Circolano mail-truffa con false disposizioni dell’Agenzia a consegnare l’ultima dichiarazione redditi.… - lauretta_0k : La mamma della Marini non parla per la prima volta della truffa subita, ne ha già ampiamente parlato mesi fa alle i… - BielorussiR : #Lukashenko ha annunciato la data per 'referendum costituzionale' con cui vuole legittimarsi e cementare il suo pot… - _carotino : 'Scusi lei, carotino, ha molti soldi? È un uomo rico? Possiamo noi poveri avere chance con lei?' - è un tentativo d… - TG24info : Frosinone – Anziana truffata con il sistema del #pacco da consegnare | -