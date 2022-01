La Roma supera 3-1 il Lecce e avanza in Coppa Italia, ma quanta fatica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – È la Roma ad esordire per ultima in Coppa Italia e a completare il quadro degli ottavi di finale, e lo fa ospitando all’Olimpico il Lecce, attualmente quinto in Serie B. Mourinho vuole evitare brutte sorprese e manda in campo praticamente la formazione titolare, ad eccezione degli assenti forzati Smalling, Mancini e Pellegrini. Una Roma davvero brutta Ci prova debolmente la Roma nei primi minuti, con Abraham anticipato prima della conclusione e con Carles Perez che dal limite calcia molto alto, ma è a sorpresa il Lecce a passare in vantaggio al 14?: da azione d’angolo Calabresi di testa anticipa Maitland-Niles e batte Rui Patricio. Provano a reagire i giallorossi con Perez, ma il suo mancino dopo una serpentina è respinto da Bleve. Al 27? ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)– È laad esordire per ultima ine a completare il quadro degli ottavi di finale, e lo fa ospitando all’Olimpico il, attualmente quinto in Serie B. Mourinho vuole evitare brutte sorprese e manda in campo praticamente la formazione titolare, ad eccezione degli assenti forzati Smalling, Mancini e Pellegrini. Unadavvero brutta Ci prova debolmente lanei primi minuti, con Abraham anticipato prima della conclusione e con Carles Perez che dal limite calcia molto alto, ma è a sorpresa ila passare in vantaggio al 14?: da azione d’angolo Calabresi di testa anticipa Maitland-Niles e batte Rui Patricio. Provano a reagire i giallorossi con Perez, ma il suo mancino dopo una serpentina è respinto da Bleve. Al 27? ...

