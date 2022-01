Inter cooperativa del gol: 20 marcatori diversi in stagione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Inter in gol con 20 giocatori diversi L’Inter batte a fatica un Empoli gagliardo e si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia. Reti nerazzurre segnate da Sanchez, Ranocchia e Sensi. Proprio l’ultimo gol, decisivi ai fini della qualificazione, hanno fatto raggiungere al club Interista un record particolare. Il gol che ha regalato il passaggio del turno è stato siglato al 104? da Stefano Sensi con un meraviglioso destro dal limite: il centrocampista porta così a 20 il numero dei differenti marcatori stagionali. Nessuna squadra nei cinque grandi campionato europei, considerando tutte le competizioni, ha un numero così alto di marcatori in rosa. Sono 64 i gol segnati fino a oggi in stagione: dei giocatori scesi in campo, esclusi i portieri Handanovic e ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)in gol con 20 giocatoriL’batte a fatica un Empoli gagliardo e si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia. Reti nerazzurre segnate da Sanchez, Ranocchia e Sensi. Proprio l’ultimo gol, decisivi ai fini della qualificazione, hanno fatto raggiungere al clubista un record particolare. Il gol che ha regalato il passaggio del turno è stato siglato al 104? da Stefano Sensi con un meraviglioso destro dal limite: il centrocampista porta così a 20 il numero dei differentistagionali. Nessuna squadra nei cinque grandi campionato europei, considerando tutte le competizioni, ha un numero così alto diin rosa. Sono 64 i gol segnati fino a oggi in: dei giocatori scesi in campo, esclusi i portieri Handanovic e ...

