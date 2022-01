I precedenti tra Camila Giorgi e Ashleigh Barty: seconda sfida agli Australian Open! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono tre le partite che si sono già giocate nello storico dei confronti tra Camila Giorgi e Ashleigh Barty, che saranno di scena nella mattina di domani sulla Rod Laver Arena per aprire la sessione serale a Melbourne Park. Fino ad ora la situazione vede un senso unico a favore dell’Australiana, con tutti gli incontri disputati dopo il ritorno al tennis dell’attuale numero 1 del mondo, che si prese un periodo di lunga pausa tra il 2014 e il 2016 in cui tentò di sfondare nel cricket. Senza storia i due match del 2017, ma per motivi diversi. Nell’International (odierni 250) di Strasburgo, sulla via della preparazione al Roland Garros, Barty, che al tempo stava risalendo velocemente la classifica, si impose con un nettissimo 6-3 6-0 nel secondo turno prima di fermarsi ai quarti con la ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono tre le partite che si sono già giocate nello storico dei confronti tra, che saranno di scena nella mattina di domani sulla Rod Laver Arena per aprire la sessione serale a Melbourne Park. Fino ad ora la situazione vede un senso unico a favore dell’a, con tutti gli incontri disputati dopo il ritorno al tennis dell’attuale numero 1 del mondo, che si prese un periodo di lunga pausa tra il 2014 e il 2016 in cui tentò di sfondare nel cricket. Senza storia i due match del 2017, ma per motivi diversi. Nell’International (odierni 250) di Strasburgo, sulla via della preparazione al Roland Garros,, che al tempo stava risalendo velocemente la classifica, si impose con un nettissimo 6-3 6-0 nel secondo turno prima di fermarsi ai quarti con la ...

