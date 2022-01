Fifa, dal prossimo luglio entra in vigore nuovo regolamento sui prestiti (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Fifa ha annunciato l’entrata in vigore di un nuovo regolamento sui prestiti a partire dal prossimo luglio. Secondo quanto riferisce l’organo di controllo del calcio, l’obeittivo è quello di sviluppare i giovani giocatori, promuovere l’equilibrio competitivo e prevenire l’accaparramento. Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, le nuove regole prevedono l’obbligo di un accordo scritto che definisca i termini del prestito, in particolare la sua durata e le condizioni finanziarie, il divieto di sub-prestito di un giocatore professionista che è già in prestito ad un terzo club e una limitazione del numero di prestiti per stagione tra gli stessi club. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Laha annunciato l’ta indi unsuia partire dal. Secondo quanto riferisce l’organo di controllo del calcio, l’obeittivo è quello di sviluppare i giovani giocatori, promuovere l’equilibrio competitivo e prevenire l’accaparramento. Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, le nuove regole prevedono l’obbligo di un accordo scritto che definisca i termini del prestito, in particolare la sua durata e le condizioni finanziarie, il divieto di sub-prestito di un giocatore professionista che è già in prestito ad un terzo club e una limitazione del numero diper stagione tra gli stessi club. SportFace.

