Enoteche online | ecco i vini rossi più richiesti dagli appassionati

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Italia si conferma il maggior produttore di vino al mondo, con una quota di mercato del 18,5% a livello globale. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio del Vino di Unione Italiani, il nostro Paese si posiziona in testa alla classifica dei produttori enologici davanti a Francia, Spagna, Stati Uniti e Australia.Si tratta di un settore con un giro d’affari di quasi 1,8 miliardi di euro, in crescita del 7,5% rispetto al 2020, con una produzione nazionale che vede al vertice il Veneto seguito da Puglia, Emilia Romagna, Sicilia e Abruzzo. Le preferenze degli acquirenti sono rivolte soprattutto aifermi, i quali rappresentano il 77% delle bottiglie vendute, con una predilezione per i.Dai grandida collezione alle bottiglie premiate, i...

Negli ultimi anni, l' e-commerce del vino è cresciuto in modo considerevole, accelerando la trasformazione digitale del settore. Secondo un'indagine condotta dall'istituto inglese Iwsr, entro il 2025 ...Dati di vendite positivi per il mercato del vino online, che ha chiuso il 2021 registrando cifre da record. Secondo una recente indagine Nielsen, ...