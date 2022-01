‘Edifici su Marte’ | ecco quando accadrà La data esatta svelata dalla ‘viaggiatrice del tempo’

Leggi su funweek

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Una sedicente viaggiatrice del tempo ha cominciato a far parlare di sé per alcuni contenuti condivisi sui social network. Mary, questo il suo nome, sostiene di aver visitato il pianeta in un lontano futuro, e di essere a conoscenza di come si vivrà tra così tanti anni. LEGGI ANCHE:– ‘Alieni di 2 metri atterreranno sulla Terra’:. Ladal ‘viaggiatore delMary ha deciso di non fermarsi solo alle parole ma di sostenere i suoi racconti anche attraverso del materiale fotografico. Nelle immagini condivisedonna, si vedono edifici futuristici e astronavi, le stesse che l’avrebbero portataTerra a Marte. Colonizzazione di Marte,? ...