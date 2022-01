Duetti e cover Sanremo 2022, Amadeus svela la lista: all’Ariston anche Loredana Bertè e Arisa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nuovo annuncio di Amadeus in vista dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo: dopo big in gara, titoli dei brani, co-conduttrici e 4 super ospiti, il direttore artistico è intervenuto con un nuovo video per svelare le canzoni protagoniste della serata cover e Duetti, in programma per venerdì 4 febbraio 2022. Grandi nomi tra gli ospiti: da Loredana Bertè a Fiorella Mannoia, la lista completa. Amadeus annuncia cover e Duetti della quarta serata di Sanremo 2022: la lista Come di consueto, Amadeus è intervenuto nel corso dell’edizione serale del TG1 per annunciare questa volta le ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nuovo annuncio diin vista dell’edizionedel Festival di: dopo big in gara, titoli dei brani, co-conduttrici e 4 super ospiti, il direttore artistico è intervenuto con un nuovo video perre le canzoni protagoniste della serata, in programma per venerdì 4 febbraio. Grandi nomi tra gli ospiti: daa Fiorella Mannoia, lacompleta.annunciadella quarta serata di: laCome di consueto,è intervenuto nel corso dell’edizione serale del TG1 per annunciare questa volta le ...

Advertising

dulsetlily : serata duetti e cover di sanremo e io già sento che si raggiungerà il picco iconicità (grazie alle donne obv) madonna non vedo l'ora - Pettyred1 : RT @OneArtist5: Nella serata delle cover di #Sanremo2022 uno dei duetti che, secondo me, è tra i più interessanti è quello tra #Aka7even e… - lrcccnb : Tutti i membri della mia squadra al Fanta hanno dei duetti cover della madonna - rosestobecky : RT @OneArtist5: Nella serata delle cover di #Sanremo2022 uno dei duetti che, secondo me, è tra i più interessanti è quello tra #Aka7even e… - beingveryclaire : RT @OneArtist5: Nella serata delle cover di #Sanremo2022 uno dei duetti che, secondo me, è tra i più interessanti è quello tra #Aka7even e… -