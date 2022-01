Djokovic trova una scritta fatta col rossetto sullo specchio del suo ascensore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mezzo mondo ha criticato o quantomeno espresso dubbi quanto al suo comportamento. Novak Djokovic, via dall’Australia per non validità del visto. Il motivo? Un’esenzione dal vaccino anti Covid non ammessa. Addio Novak: niente Australian Open. Il tennista è quindi tornato a Belgrado insieme al fratello Djordje. Quartiere di Novi Beograd. “Nole, tu sei il nostro vincitore!”, la scritta che ha trovato sullo specchio dell’ascensore fatta con il rossetto. È noto che Belgrado sostiene il tennista, a tutti i livelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grujic IvaNani (@ivananigrujic) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mezzo mondo ha criticato o quantomeno espresso dubbi quanto al suo comportamento. Novak, via dall’Australia per non validità del visto. Il motivo? Un’esenzione dal vaccino anti Covid non ammessa. Addio Novak: niente Australian Open. Il tennista è quindi tornato a Belgrado insieme al fratello Djordje. Quartiere di Novi Beograd. “Nole, tu sei il nostro vincitore!”, lache hatodell’con il. È noto che Belgrado sostiene il tennista, a tutti i livelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grujic IvaNani (@ivananigrujic) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

