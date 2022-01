Deborah Compagnoni | «Con gli infortuni impari a conoscerti di più | a trattarti meglio | a coltivare la pazienza» 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a. L’ex sciatrice alpina oggi ha 51 anni: è stata la prima atleta nella storia dello sci ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali, tra le più vittoriose sciatrici italiane con tre medaglie d’oro iridate e una Coppa del Mondo di slalom gigante. Racconta che da ragazza si iscriveva ad ogni gara. Era prima dell’o del 1988. «La prima medaglia, al Mondiale junior ’86, l’ho vinta in discesa libera. All’epoca non ci stavo troppo a pensare: mi piaceva tutto, avevo voglia di sciare, mi iscrivevo a ogni gara e in squadra non si stava tanto a sottilizzare. Oggi si specializzano subito. Nel 1988 mi sono rotta il ginocchio sinistro e da lì in poi sono stata costretta a scegliere. La disciplina in cui mi trovavo più a mio agio è il ...