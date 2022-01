Covid, in Francia Super Green pass in vigore da lunedì (Di giovedì 20 gennaio 2022) lunedì 24 gennaio in Francia entra in vigore il 'pass vaccinale', l'equivalente del Super Green pass italiano. Il nuovo certificato prende il posto del 'pass sanitario', che poteva essere attivato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022)24 gennaio inentra inil 'vaccinale', l'equivalente delitaliano. Il nuovo certificato prende il posto del 'sanitario', che poteva essere attivato ...

