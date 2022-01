Borsa: Europa parte in marginale crescita, Londra +0,2% (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mercati azionari europei poco sopra la parità in avvio di seduta: Londra e Parigi salgono dello 0,2%, mentre Francoforte è in crescita dello 0,1%. . 20 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mercati azionari europei poco sopra la parità in avvio di seduta:e Parigi salgono dello 0,2%, mentre Francoforte è indello 0,1%. . 20 gennaio 2022

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa parte in marginale crescita, Londra +0,2%: Lievemente positivi anche Francoforte e Parigi - infoiteconomia : Borsa: effetto tassi colpisce ancora listini, Europa in rosso con Milano a -0,7% - infoiteconomia : Borsa: Europa inverte rotta grazie al lusso, a Milano (-0,3%) non basta Moncler - infoiteconomia : Borsa: Europa chiude positiva ma Milano e' -0,4%, continua sell-off su Tim (-3%) -2- - infoiteconomia : Borsa Milano in calo con Europa debole, ancora pressione su Tim, giù Prysmian, bene lusso Da Reuters -