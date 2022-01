Borsa: Asia positiva con taglio tassi Cina, corre Hong Kong (Di giovedì 20 gennaio 2022) La limatura dei tassi della banca centrale cinese sui mutui ha sostenuto i mercati azionari Asiatici e dell'area del Pacifico, con Hong Kong particolarmente positiva che segna in chiusura un rialzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) La limatura deidella banca centrale cinese sui mutui ha sostenuto i mercati azionaritici e dell'area del Pacifico, conparticolarmenteche segna in chiusura un rialzo ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia positiva con taglio tassi Cina, corre Hong Kong: In lieve crescita i futures sull'avvio dei listini eur… - ansa_economia : Borsa: Asia chiude in calo, timori per stretta Fed. In forte flessione Tokyo (-2,8%). Lo yen si apprezza sul dollar… - fisco24_info : Borsa: Asia chiude in calo, timori per stretta Fed: In forte flessione Tokyo (-2,8%). Lo yen si apprezza sul dollaro - infoiteconomia : Borsa Tokyo giù, Asia negativa per timore banche centrali. Paura Fed con rendimenti Treasuries a record gennaio 202… - ansa_economia : Borsa: Asia chiude in calo,si guarda a petrolio e inflazione. Tokyo (-0,27%) dopo banca centrale. Yen in calo su do… -