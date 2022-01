Barù attratto da una delle coinquiline del Grande Fratello Vip: la confessione a Giucas Casella (Di giovedì 20 gennaio 2022) Barù Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca, è uno degli ultimo concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip 6. Apprezzato da coinquilini e telespettatori, l’enologo ed esperto di cucina toscano ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà da single e di recente si è lasciato andare ad una confessione hot che riguarda una delle donne del reality. Barù Gaetani, il sexy cuoco entrato al GF Vip da single Che Barù sia considerato un sex symbol di questa edizione del GF Vip non è un segreto. Sino ad ora però, il nipote di Costantino della Gherardesca non si era sbilanciato riguardo nessuna delle sue coinquiline. Il suo ingresso aveva destato interesse in Jessica Selassiè, tanto che la sorella Lulù aveva cercato ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022)Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca, è uno degli ultimo concorrenti entrati nella casa delVip 6. Apprezzato da coinquilini e telespettatori, l’enologo ed esperto di cucina toscano ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà da single e di recente si è lasciato andare ad unahot che riguarda unadonne del reality.Gaetani, il sexy cuoco entrato al GF Vip da single Chesia considerato un sex symbol di questa edizione del GF Vip non è un segreto. Sino ad ora però, il nipote di Costantino della Gherardesca non si era sbilanciato riguardo nessunasue. Il suo ingresso aveva destato interesse in Jessica Selassiè, tanto che la sorella Lulù aveva cercato ...

Ultime Notizie dalla rete : Barù attratto GF Vip: omofobia, bufera su Nathaly. Barù allo scoperto: 'Chi mi piace' ... è emerso chi stuzzica gli 'appetiti' di Barù . Il nipote di Costantino della Gherardesca , a colloquio con Giucas Casella, ha confidato di essere attratto da Soleil. 'Chi mi stuzzica di più? Un ...

Grande Fratello Vip, scontro tra Soleil Sorge e Valeria Marini: "Nessuno mi parla in questo modo" Leggi anche Barù attratto da Soleil Sorge, la confessione del concorrente Valeria ha cercato di chiudere la conversazione, ma Soleil non ne ha voluto sapere: "Falla finita lo dici a un'altra persona. ...

