Australian Open | Paire in lacrime | “Non è stato un anno facile | con tutte le critiche ricevute”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il francese Benoitè scoppiato indopo la vittoria al secondo turno dell’2022 contro la testa di serie nº 26 del torneo, il bulgaro Grigor Dimitrov. 6-4, 6-4, 6-7 (4), 7-6 (2) il risultato con cui il talento francese è approdato al terzo turno. Ai microfoni nel dopo gara, la commozione: “Sono molto contento, non èun. So che i miei genitori mi stguardando ed è eccezionale. Lo scorsoorribile, complicato. Quest’è iniziato con la positività al COVID-19 che mi ha fatto fare 7 giorni di quarantena. Quindi l’inizio èmolto complicato. Ma finalmente sono qui, sono andato avanti e oggi ho disputato un gran match, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER AL TERZO TURNO Battuto Johnson in tre set (6-2, 6-4, 6-3) #SkySport… - Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - Eurosport_IT : Camila Giorgi conquista il 3° turno degli Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Giorgi - Amuraovonn : RT @sportface2016: #AusOpen | Le lacrime di Benoit #Paire dopo la vittoria contro #Dimitrov - sportface2016 : #AusOpen | Le lacrime di Benoit #Paire dopo la vittoria contro #Dimitrov -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Al Day 4 deglii post che ritraggono Nick Kyrgios e Daniil Medvedev inondano le home dei social media. Il match più atteso di giornata tra l'australiano e il russo numero 2 al mondo ha registrato il ...Il serbo, escluso dall'dopo una lunga lotta con le autorità australiane perché non vaccinato, ha comprato l'80% di QuantBioRes nel giugno del 2020. Vale a dire, poche settimane dopo ...Jannik Sinner conferma di essere in ottima forma con la vittoria nei confronti di Steve Johnson. L'americano esce sconfitto dalla Margaret Court Arena con un perentorio 6-2 6-4 6-3, che certifica il p ...Jannik Sinner avanza in scioltezza al terzo turno degli Australian Open, primo Slam del 2022 con montepremi da 54,2 milioni di dollari. Sul cemento del Melbourne Park la stella del tennis azzurro ha v ...