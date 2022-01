Ascolti TV 19 gennaio | L' Eredità è il programma più visto del giorno

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Arrivano i risultati deglitv della giornata di ieri 19. Partiamo subito informando che il migliordel mercoledì si è rivelato essere quello condotto da Flavio Insinna! Ancora una volta i giochi televisivi dimostrano di essere molto apprezzati dal pubblico spettatore. Insinna l'ha spuntata su programmi altisonanti come la replica dei Soliti Ignoti - Il ritorno, la sfida di Coppa Italia, Chi l'ha?, ma anche Uomini e Donne nel DayTime (share 21.9%).TV ieri 19, la sfida di Coppa Italia tra Inter e Empoli In prima serata Canale 5 ha reso visibile la partita di Coppa Italia, con l'incontro tra Inter e Empoli. Una sfida tutta al cardiopalma che si è conclusa ai supplementari con il trionfo dei nerazzurri di Milano. A seguire questa partita ...

del 19 gennaio 2022. In prima serata su Canale5 vince la Coppa Italia con Inter - Empoli seguito da una media di 3.829.000 spettatori. Share 17,2%. Secondo posto per Rai3 con Chi l'ha visto di ... Canale 5, Inter - Empoli : 3.829.000 spettatori (share 17,18%) Rai3, Chi l'ha visto? : 2.416.000 spettatori (share 11,95%) Rai1, Single ma non troppo : 2.383.000 spettatori (share 10,...