Addio a piattini | cotton-fioc e plastica monouso Finalmente

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Venerdì 14 gennaio èentrata in vigore in Italia la legge che vieta l’uso dellanon compostabile e non biodegradabile. Si tratta, però, di un provvedimento arrivato in forte ritardo rispetto alla direttiva Sup (Single Use Plastic) di Bruxelles, che è entrata in vigore dal 3 luglio 2021. D’altronde l’Italia è uno degli Stati leader europei per quanto riguarda la produzione di. Il giro d’affari, in tempi pre-Covid, generava circa 30 miliardi di euro. Non sorprende, dunque, l’estremo ritardo nell’adeguamento alle disposizioni europee. La nuova legge promossa dal governo italiano differisce, inoltre, da quelle emanate a livello europeo per un importante particolare. Come ha spiegato Giulia Novati, ingegnere e membro del Think tank Ecco, in Italia “si mettono al bando i prodotti in ...