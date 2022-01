5 mantra di stile da rubare subito a Carolyn Bessette

Leggi su amica

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Musa di Calvin Klein, regina della moda Anni 90, uptown girl,è diventata una fonte d’ispirazione per tantissime donne in fatto di. Il motivo? La sua eleganza sofisticata è in realtà molto semplice da replicare perché fondata su capi classici e lineari. E ora che il mood minimalista di quel periodo sta tornando tra le tendenze più forti della primavera estate 2022, la moglie di John F. Kennedy Jr. diventa l’icona top da copiare. Prendendo spunto dai look sfoggiati nelle occasioni ufficiali, così come nella vita di tutti i giorni.insieme al marito John F. Kennedy Jr. nel 1999, poco tempo prima della loro prematura scomparsa. Una delle coppie più eleganti e ammirate di sempre. Le regole didi...