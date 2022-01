Viareggio, un uomo si barrica in casa e spara (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una scuola dell'infanzia è stata evacuata per precauzione e la zona isolata. Il 44enne ha ferito un vigile del fuoco in modo lieve Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una scuola dell'infanzia è stata evacuata per precauzione e la zona isolata. Il 44enne ha ferito un vigile del fuoco in modo lieve

Advertising

manuele_a : il Giornale: Non vuole un tso: si barrica in casa e spara a un vigile del fuoco. - ultimenews24 : Un uomo di 44 anni si è barricato in casa e ha iniziato a sparare. E' successo oggi intorno alle 13 a Torre del Lag… - Affaritaliani : Viareggio, uomo spara dal balcone: ferito vigile. Ora è barricato in casa - infoitinterno : Viareggio: si barrica in casa e spara, le immagini dell’uomo sul balcone - RaiNews : Ancora barricato in casa, il 44enne che ha ferito un vigile del fuoco a #Viareggio -