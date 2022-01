Un assessore comunale siciliano è stato arrestato per omicidio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Antonino Ardizzone, assessore del Comune di Palagonia, è stato arrestato per concorso nell'omicidio di Francesco Calcagno, ucciso a colpi di pistola il 23 agosto del 2017 nel Comune della piana di Catania. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, assieme ai colleghi della Compagnia di Palagonia, a eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, su richiesta della procura etnea. Il delitto sarebbe stato commesso anche al fine di agevolare un gruppo mafioso collegato alla Stidda e avrebbe connessioni con l'assassinio del consigliere comunale Marco Leonardo, avvenuto sempre a Palagonia il 5 ottobre del 2016 e per il quale era stato ritenuto coinvolto Calcagno. Ardizzone avrebbe fatto da tramite ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Antonino Ardizzone,del Comune di Palagonia, èarreper concorso nell'di Francesco Calcagno, ucciso a colpi di pistola il 23 agosto del 2017 nel Comune della piana di Catania. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, assieme ai colleghi della Compagnia di Palagonia, a eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, su richiesta della procura etnea. Il delitto sarebbecommesso anche al fine di agevolare un gruppo mafioso collegato alla Stidda e avrebbe connessioni con l'assassinio del consigliereMarco Leonardo, avvenuto sempre a Palagonia il 5 ottobre del 2016 e per il quale eraritenuto coinvolto Calcagno. Ardizzone avrebbe fatto da tramite ...

