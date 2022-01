Traffico Roma del 19-01-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione scorrevole il raccordo ma si rilevano file all’uscita per la Casilina in carreggiata interna qui segnalato un incidente al momento non molto ilsu strade della capitale ma ci sono rallentamenti e code dovute a incidenti in via Ennio Bonifazi all’incrocio con via Paolo VII quartiere Primavalle stessa situazione in via Acilia all’altezza di via Angelo Canevari è ancora in via Trionfale all’altezza di Forte Trionfale prudenza nel percorrere via di Portonaccio per l’incendio di un veicolo all’incrocio con via di Casal Bertone la circolazione e rallentata anche nelle vie limitrofe rimane a livello di smog Dunque anche oggi e domani limitazioni per i veicoli più inquinanti le restrizioni all’interno della fascia verde dalle 7:30 alle 20:30 Mentre per i diesel Euro 3 stop dalle 730 alle ...