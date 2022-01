The Walking Dead 11: il trailer della seconda parte della stagione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La seconda parte di The Walking Dead 11 arriverà su Disney+ il 21 febbraio, ecco il nuovo trailer delle puntate inedite. The Walking Dead 11 tornerà a febbraio e il trailer della seconda parte dell'ultima stagione mostra qualche scena in anteprima delle puntate inedite del capitolo conclusivo della serie. Nel video si assiste a quello che accade quando entra in scena il Commonwealth guidato da Pamela Milton, oltre a dare spazio a riflessioni sulla lotta per la sopravvivenza e Maggie sembra obbligata a prendere delle decisioni difficili. Nel video non mancano, ovviamente, attacchi, violenza e potenziali morti. Il prossimo febbraio, The ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ladi The11 arriverà su Disney+ il 21 febbraio, ecco il nuovodelle puntate inedite. The11 tornerà a febbraio e ildell'ultimamostra qualche scena in anteprima delle puntate inedite del capitolo conclusivoserie. Nel video si assiste a quello che accade quando entra in scena il Commonwealth guidato da Pamela Milton, oltre a dare spazio a riflessioni sulla lotta per la sopravvivenza e Maggie sembra obbligata a prendere delle decisioni difficili. Nel video non mancano, ovviamente, attacchi, violenza e potenziali morti. Il prossimo febbraio, The ...

