"The porziuncola", l'opera di Gian Luca Bianco dedicata a Francesco d'Assisi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Realizzata dall'artista e regista Gian Luca Bianco "the porziuncola" è un'opera che raccoglie la straordinaria eredità di pensiero di Francesco d'Assisi, con l'intento di suggerire una riflessione alle istanze e urgenze che ci troviamo a vivere, prima fra tutte, l'obbligo di recuperare un corretto rapporto tra uomo e natura.l'opera, progettata per gli spazi di Volumnia, a Piacenza, all'interno della chiesa sconsacrata dedicata a Sant'Agostino dove resterà in esposizione fino a febbraio, è stata costruita assemblando lastre di ceramica e combina diversi elementi come la terra, la iuta, il colore Bianco e la luce. Questi elementi sono stati pensati dall'artista per invitare il visitatore ad intraprendere una propria personale ...

