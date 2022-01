Stipendi da fame; in povertà più di un lavoratore su 10 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In Italia, la povertà professionale risulta essere più evidente che negli altri Stati europei. Nel mondo si stima che 163 milioni di persone in più sono cadute in povertà rispetto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In Italia, laprofessionale risulta essere più evidente che negli altri Stati europei. Nel mondo si stima che 163 milioni di persone in più sono cadute inrispetto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

StefaniaRenucc1 : @dipietra_ntonio @ilriformista Tutela tipo art 18 che ne dici ? C è in giro un po troppo precarietà e stipendi da f… - salvfor3 : RT @myo75ho: E di cosa si preoccupa costui? Delle morti sul lavoro? Degli stipendi da fame? Dell'inflazione e il caro bollette? Nooo dei co… - Carmela_oltre : RT @Gianluc54410558: Siamo in prima linea per pandemia. Purtroppo per far capire che i nostri stipendi sono da fame e la nostra dignità vie… - zuler01 : RT @Brasviz1: Per farla breve: un morto di fame negli Stati Uniti si laurea a Princeton (borsa di studio) e in 25 anni diventa l'uomo più r… - CristinaPasque2 : @FurioGarbagnati @CastellinoLuigi Mi sa che ha sbagliato anno la sx ha sempre chiacchierato e poi non fa come la dx… -