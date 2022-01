Statali | aumenti di stipendio a chi fa formazione | la lettera di Brunetta ai dipendenti Pa

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lasarà recapitata domani nella casella virtuale di tutti i 3,2 milioni dipubblici. La firma in calce è quella del ministro della Funzione pubblica Renato....

Anche perché, informa il ministro, le carriere e glidi stipendio saranno legati proprio alla formazione. 'L'innovazione', si legge nella lettera, 'si produce con le conoscenze e le ...Nei prossimi mesi glidovrebbero battere ogni record dall'inizio degli anni novanta. È ... e le persone che beneficiano dei sussidi. Gran parte del problema è causato dagli elevati ...La lettera sarà recapitata domani nella casella virtuale di tutti i 3,2 milioni di dipendenti pubblici. La firma in calce è quella del ministro della Funzione pubblica Renato ...In tutto il 2021 e l’inizio del 2022 si è assistito ad un incremento delle bollette che ha costretto il governo ad un immediato intervento per aiutare i ...