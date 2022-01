Sonia Bruganelli | “Non tornerò al Grande Fratello Vip”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)è una delle migliori opinioniste apparse alVip dato che – al di là delle sue preferenze – si è dimostrata sempre sul pezzo, pungente al punto giusto e interessata a ciò che succede nella Casa. Da vera drama queen ha creato dinamiche anche in studio litigando prima con Adriana Volpe e poi chiamando come sua sostituta per due puntate Laura Freddi, l’ex di suo marito. Insomma, perfetta. Purtroppo però il prossimo anno non ci sarà. “Posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò” – ha dichiarato al settimanale di Alfonso Signorini – “Che poi magari manco me ce vogliono..” ha aggiunto ironizzando. “Alfonso Signorini mi ha scelto per il suo GF Vip in un momento particolare della mia vita, mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Mi ...