Scuole aperte in Campania, triplicati i contagi tra gli alunni: De Luca contro Bianchi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Inutile girarci attorno: lo scontro con la scuola, tra la palazzo Santa Lucia e il governo, non si placa. Naturale dopo la bocciatura, giusto una settimana fa, dell'ordinanza di De Luca che... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Inutile girarci attorno: lo scon la scuola, tra la palazzo Santa Lucia e il governo, non si placa. Naturale dopo la bocciatura, giusto una settimana fa, dell'ordinanza di Deche...

Advertising

ivanscalfarotto : Pil da -9 a +6,scuole aperte, rapporto TI/contagi incoraggiante, tutto aperto anche nel picco del contagio. Si va a… - ilfoglio_it : Bassolino: 'La scuola è tutto, ma a Napoli è un po' di più. Una scuola chiusa è peggio di un lampione spento. La ri… - Ettore_Rosato : Grazie al presidente #Draghi, parole competenti e chiare quelle usate per illustrare scelte che consentono di prot… - Luis196820 : RT @OrtigiaP: Gli errori di Israele: il greenpass che ormai non serve più con Omicron e Israele presto lo eliminerà;i vaccini sono stati un… - CoretoMario : RT @OrtigiaP: Gli errori di Israele: il greenpass che ormai non serve più con Omicron e Israele presto lo eliminerà;i vaccini sono stati un… -