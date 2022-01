Sassuolo, tutto su Vignato: offerta al Bologna. Cifre e dettagli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Sassuolo: i neroverdi fanno sul serio per Vignato e hanno rotto gli indugi bussando alla porta del Bologna Il Sassuolo fa sul serio per Emmanuel Vignato, giovane talento del Bologna designato dai neroverdi come il possibile erede di Boga. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni Carnevali avrebbe rotto gli indugi bussando alla porta dei rossoblù con una prima offerta ufficiale: 800mila euro per il prestito fino a giugno, poi diritto di riscatto a 6-7 milioni. Il Bologna però fa muro e resta fermo sulle sue posizione: o 10 milioni a titolo definitivo o Vignato resta alla corte di Mihajlovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato: i neroverdi fanno sul serio pere hanno rotto gli indugi bussando alla porta delIlfa sul serio per Emmanuel, giovane talento deldesignato dai neroverdi come il possibile erede di Boga. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni Carnevali avrebbe rotto gli indugi bussando alla porta dei rossoblù con una primaufficiale: 800mila euro per il prestito fino a giugno, poi diritto di riscatto a 6-7 milioni. Ilperò fa muro e resta fermo sulle sue posizione: o 10 milioni a titolo definitivo oresta alla corte di Mihajlovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

