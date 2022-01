Sara Laure | esce il singolo “Prima Donna”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “”, nuovodi, è un ritratto autobiografico che denuncia pregiudizi e prevaricazioni. Chi è, pseudonimo diLaura Roldo, è una cantautrice italo-africana nata. Fin da piccolissima apprende le melodie delle canzoni che ascolta e le riproduce ancordi articolare parole e frasi. Determinata a inseguire il suo sogno, nonostante le opinioni contrastanti della famiglia, dà il via al suo percorso artistico esibendosi e vincendo svariati concorsi canori. Diventa così frontwoman di una cover band di Rihanna, con la quale parte per una tornée europea. Rientrata in Italia scrive i suoi primi testi, realizzando il suo primo ...

Intensa, raffinata e sensuale, torna, dopo l'esordio nel 2020 con "Ma Force", con "Prima Donna" (Cosmophonix Artist Development), il suo nuovo singolo. Nato dalla penna elegante e sensibile della giovane artista italo -