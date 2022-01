Runa | l’angelo d’argento che ha salvato una vita

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si chiamaha soli quattro mesi ma è già una piccola eroina che haunaumana. È stata infatti questa cucciola scodinzolante e vivace a consentire di salvare nella giornata di ieri una donna che era caduta e si era ferita gravemente. È accaduto, intorno alle 12,30, a Montecorvino Rovella dove il cane vive con i suoi genitori umani Ernesto e Sabrina.dalla terrazza della sua casa ha udito quello che un orecchio umano non può sentire: dei lamenti provenienti da una stradina isolata; Il cane ha cercato di avvisare ed attirare l’attenzione fino a costringere chi era con lei ad uscire per guardare cosa fosse successo e cosa stesse determinando tali atteggiamenti. Distesa a faccia in giù con un carrellino per la spesa divelto ed un bastone a pochi metri dal ...