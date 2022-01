“Non sa più che cu*lo leccare”: colpo di scena Manila Nazzaro, il tradimento è compiuto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Manila Nazzaro nell’occhio del ciclone: il suo voltafaccia non passa inosservato, parole durissime per l’ex Miss Italia. Manila Nazzaro (fonte youtube)La conduttrice Manila Nazzaro è da ore al centro di una feroce polemica social. Pomo della discordia, il suo legame neonato con la modella Delia Duran, da poco entrata in gioco. In precedenza Manila aveva formato un trittico apparentemente granitico con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, ma gli equilibri sembrano essersi frantumati dopo l’avvento della moglie di Alex Belli. Nonostante in passato Manila e Katia avessero manifestato piena solidarietà a Soleil per le accuse di essere una sfasciafamiglie, ora le tre primedonne si sono sensibilmente allontanate. Soleil non ha mandato giù l’avvicinamento tra ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022)nell’occhio del ciclone: il suo voltafaccia non passa inosservato, parole durissime per l’ex Miss Italia.(fonte youtube)La conduttriceè da ore al centro di una feroce polemica social. Pomo della discordia, il suo legame neonato con la modella Delia Duran, da poco entrata in gioco. In precedenzaaveva formato un trittico apparentemente granitico con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, ma gli equilibri sembrano essersi frantumati dopo l’avvento della moglie di Alex Belli. Nonostante in passatoe Katia avessero manifestato piena solidarietà a Soleil per le accuse di essere una sfasciafamiglie, ora le tre primedonne si sono sensibilmente allontanate. Soleil non ha mandato giù l’avvicinamento tra ...

Advertising

caritas_milano : La #disuguaglianzasociale è la nuova Pandemia In Italia raddoppiando i patrimoni dei più ricchi mentre 1 milione d… - ladyonorato : Che patetica, ignobile fine, colei che per anni si è erta come paladina della non discriminazione e dell’inclusivit… - Agenzia_Ansa : L'Oms: 'La pandemia non è finita. Da Omicron nuove varianti. La narrativa che Omicron sia lieve è fuorviante e cost… - CHENBAE45959461 : RT @Nikovabanks_7: Ma io cambio ship, ma io non mi riprendo più se continuano così #jerù - francescog63 : RT @ElGusty99523701: OMICRON È SICURAMENTE DI MATRICE RUSSA, d'altronde si diffonde da uno dei BRICS. I Russo hanno deciso di combattere g… -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Emmanuel Raptopoulos: Regional President di EMEA South di SAP " EMEA South è un mercato molto dinamico per SAP, le organizzazioni si stanno sempre più trasformando in organizzazioni intelligenti e sostenibili tramite il cloud. Non vedo l'ora di collaborare con ...

Sassoli: post offensivo su chat Telegram, 40enne denunciato L'indagato è risultato anche amministratore di un canale Telegram con più di 30.000 iscritti, sul ... 'Il green pass non è discriminatorio' Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie". .

Stellantis, Tavares: «La fusione? In Italia i costi di produzione più alti. Ne riparleremo a fine anno» Corriere della Sera " EMEA South è un mercato molto dinamico per SAP, le organizzazioni si stanno sempretrasformando in organizzazioni intelligenti e sostenibili tramite il cloud.vedo l'ora di collaborare con ...L'indagato è risultato anche amministratore di un canale Telegram condi 30.000 iscritti, sul ... 'Il green passè discriminatorio' Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie". .