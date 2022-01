Megan Fox e il particolare anello di fidanzamento datole dal futuro sposo

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’didiFoxFox e Machine Gun Kelly (Colson Baker) hanno annunciato poco tempo fa di aver deciso di sposarsi. La coppia si è conosciuta sul set del film “Midnight in the Switchgrass” nel marzo del 2020. In un post di Instagram, quindi, i fan hanno potuto vedere la proposta di L'articolo proviene da Novella 2000.