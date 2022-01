Maurizio Romanazzo assolto in appello | “Non diffamò Michele Conserva”

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono state “legittimamente ed in modo sostanzialmente fedele riportate le conclusioni cui gli inquirenti erano sino a quel momento giunti”. Cade così inl’accusa di diffamazione nei confronti di, ex consigliere comunale di opposizione del comune di Montemesola, condannato in primo grado dal Tribunale di Taranto per il reato di diffamazione nei confronti dell’ex assessore provincialeche presentò ricorso inavverso la sentenza di primo grado, è statocon formula “il fatto non sussiste” con revoca delle statuizioni civili. Infatti, la sentenza di primo grado che lo aveva riconosciuto colpevole di diffamazione, lo aveva anche condannato al pagamento di spese processuali pari ...