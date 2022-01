M5S | inquirenti | sospetta tempistica contratto Onorato-Grillo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Milano, 19 gen. (Adnkronos) - La procura di Milano sta analizzando nel dettaglio ilstipulato tra la società Moby di Vincenzoe Beppe, garante M5S e titolare del sito www.beppe.it per pubblicizzare la compagnia di navigazione. Undi partnership biennale che ha come oggetto un banner pubblicitario "che può essere modificato "non più di due volte al mese" e l'inserimento di "contenuti redazionali" - uno al mese - finalizzati "all'incremento del 'brand awarness' di Moby". La stesura del testo "dovrà essere effettuata a cura della redazione del blog, con scelte editoriali che dovrà essere concordata tra le parti", si legge nel. Articoli ampi o 'pillole' da veicolare sui canali social. L'efficacia delè dall'1 ...