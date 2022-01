Jessica e Sophie sempre più distanti, la Codegoni: “Le piace sia Basciano che Barù, è ingordigia” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Jessica e Sophie un tempo erano grandi amiche, ma poi l’arrivo del bel Basciano ha scombussolato ogni equilibrio. La Codegoni si è più volte risentita per l’atteggiamento della Selassié nei confronti del suo fidanzato che, dal canto suo, non ha mai buttato acqua sul fuoco, anzi. Qualche giorno fa ha infatti detto a Sophie di essere “troppo paziente” e che se lui ci stesse, Jessica lo bacerebbe subito. “Lei si approfitta del fatto che tu sei molto paziente e fai finta di nulla. Però tu devi capire bene una cosa. Ti dico al 100% se io le do modo, lei ci sta anche davanti a te viene con me e se ne frega altamente dei tuoi sentimenti”. Quando la madre dell’ex tronista è entrata in Casa ha lanciato una bomba sul rapporto fra Jessica e Sophie, accusando la ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 gennaio 2022)un tempo erano grandi amiche, ma poi l’arrivo del belha scombussolato ogni equilibrio. Lasi è più volte risentita per l’atteggiamento della Selassié nei confronti del suo fidanzato che, dal canto suo, non ha mai buttato acqua sul fuoco, anzi. Qualche giorno fa ha infatti detto adi essere “troppo paziente” e che se lui ci stesse,lo bacerebbe subito. “Lei si approfitta del fatto che tu sei molto paziente e fai finta di nulla. Però tu devi capire bene una cosa. Ti dico al 100% se io le do modo, lei ci sta anche davanti a te viene con me e se ne frega altamente dei tuoi sentimenti”. Quando la madre dell’ex tronista è entrata in Casa ha lanciato una bomba sul rapporto fra, accusando la ...

