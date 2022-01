Il diffondersi della nuova variante ha determinato un aumento delle infezioni e dei ricoveri anche tra i più piccoli. Ecco quali sono i fattori di rischio e le raccomandazioni degli esperti per i genitori (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Omicron e aumento dei contagi nei bambini: 9 cose da sapere guarda le foto aumento dei contagi nei bambini dovuti alla variante Omicron: è questo l’allarme lanciato a inizio anno dalla Società Italiana di Pediatria (SIP). «L’incidenza dei contagi sta aumentando drammaticamente ha sottolineato in un’intervista del 4 gennaio scorso al Corriere della Sera Annamaria Staiano, Presidente della SIP – E i vaccini non decollano: 340mila prime dosi, su un totale di 3 milioni e mezzo di bimbi». Non solo, anche se nella ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Omicron edei contagi nei bambini: 9 cose da sapere guarda le fotodei contagi nei bambini dovuti allaOmicron: è questo l’allarme lanciato a inizio anno dalla Società Italiana di Pediatria (SIP). «L’incidenza dei contagi sta aumentando drammaticamente ha sottolineato in un’intervista del 4 gennaio scorso al CorriereSera Annamaria Staiano, PresidenteSIP – E i vaccini non decollano: 340mila prime dosi, su un totale di 3 milioni e mezzo di bimbi». Non solo,se nella ...

Advertising

Bluerose6898 : RT @itsmeback_: Immagino che impedire di comprare le sigarette o pagare le bollette in tabaccheria ai no vax sia un fantastico deterrente p… - DanyEffe83 : RT @itsmeback_: Immagino che impedire di comprare le sigarette o pagare le bollette in tabaccheria ai no vax sia un fantastico deterrente p… - valelale : RT @itsmeback_: Immagino che impedire di comprare le sigarette o pagare le bollette in tabaccheria ai no vax sia un fantastico deterrente p… - Ilaria19425156 : RT @itsmeback_: Immagino che impedire di comprare le sigarette o pagare le bollette in tabaccheria ai no vax sia un fantastico deterrente p… - gitokko : RT @itsmeback_: Immagino che impedire di comprare le sigarette o pagare le bollette in tabaccheria ai no vax sia un fantastico deterrente p… -