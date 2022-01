Il decoder gratis per gli anziani si potrà chiedere a partire dal 20 febbraio. Attenzione, si rischia il pacco (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tra qualche settimana gli anziani potranno chiedere un decoder gratuito spedito a casa fornito da Poste Italiane. Non sempre conviene: nessuno saprà che decoder riceverà fino all'apertura del pacco, e lo stesso decoder potrebbe rivelarsi un pacco.... Leggi su dday (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tra qualche settimana glipotrannoungratuito spedito a casa fornito da Poste Italiane. Non sempre conviene: nessuno saprà chericeverà fino all'apertura del, e lo stessopotrebbe rivelarsi un....

Advertising

Alb_Franc_Weiss : @vetustissima Il mio ha troppi microchip per esser usato come cibo, siamo matti…?! Lo spalmo sui bastoni telescopi… - Tamara22358522 : @Corriere dice che è entrato in politica gratis per il NS bene Ha epurato dalla RAI I personaggi che non gradiva Ha… - tebaldi_andrea : Bonus tv: ecco come accedere ai 130 euro di bonus del Governo. E c'è anche chi può avere il decoder gratis a casa.… - TrendOnline : Bonus tv: ecco come accedere ai 130 euro di bonus del Governo. E c'è anche chi può avere il decoder gratis a casa.… - infoitinterno : Bonus TV, sapevi che puoi avere un decoder gratis? Requisiti e domanda -